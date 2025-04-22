Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile iş birliğini vurguladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Pakistan ile hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi. Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Şerif’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti ve onuruna bir akşam yemeği düzenledi. Bu kabul ve yemek basına kapalı gerçekleşti ancak her iki ülkenin heyetleri bu yemekte yer aldı. Düzenlenen basın toplantısında, Erdoğan, Pakistan’ı en son Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi’nin 7’nci toplantısı vesilesiyle şubat ayında ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Bu karşılıklı temaslar, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Bugün yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ DESTEK

Erdoğan, Türkiye ve Pakistan’ın terörle mücadelede en güçlü iradeyi gösteren ülkelerin başında geldiğini belirterek, “Ben de bu vesileyle, Pakistan’da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan’a desteğimiz bakidir” dedi. Şubat ayında Pakistan’a yaptığı ziyaret sırasında ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler gibi 25 belge imzalandığını belirten Erdoğan, “İslamabad’da aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz. Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı, Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

İKİ TARAFLI İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Erdoğan, Başbakan Şerif ile karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi gibi konuları görüştüklerini aktararak, “Askeri ve savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji Bakanımın Pakistan’ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni iş birliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık” dedi. Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliğinin bölgedeki barış ve istikrara önemli katkı sağladığını ifade eden Erdoğan, Pakistan’ın Filistin meselesindeki kararlılığına vurgu yaparak, “Gazze’deki soykırıma da en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan’dı” açıklamasında bulundu.

TRAFİK KAZASI ÜZERE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen Van-Hakkari karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, “Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik, şu an itibarıyla tedavileri devam ediyor. Kazazedelerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabbim’den sabır niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı. Son olarak, Türk Cumhuriyetleri ile Pakistan arasında yeni iş birlikleri için adımlar atmayı hedeflediklerini belirtti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF’İN GÖRÜŞLERİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak “Cesur liderlik özelliği ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz ama aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz” dedi. Şerif, Erdoğan’ın Türkiye’yi güçlü bir ekonomiye dönüştürdüğünü belirterek, tarih boyunca Türk halkının önemli bir direnç ve güç gösterdiğini vurguladı.