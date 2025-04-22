Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan ile uyumlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Pakistan ile hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz” sözleriyle ilişkilerin önemini vurguladı. Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Şerif’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti ve onuruna bir akşam yemeği düzenledi. Bu kabul ve yemek basına kapalı gerçekleşirken, iki ülkenin heyetleri de etkinlikte yer aldı. Ortak basın toplantısında Erdoğan, daha önce Şubat ayında düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısına atıfta bulunarak, “Bu karşılıklı temaslar, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Bugün yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Pakistan’ın terörle mücadelede en güçlü iradeye sahip ülkeler arasında olduğunu ifade ederek, “Ben de bu vesileyle, Pakistan’da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan’a desteğimiz bakidir” şeklinde konuştu. Şubat ayında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında toplam 25 belge imzalandığını belirterek, “İslamabad’da aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz. Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı, Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz” dedi.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ARZUSU

Erdoğan, Başbakan Şerif ile gerçekleştirdiği görüşmelere değinerek, “Değerli kardeşimle, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan’da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız” ifadesini kullandı. Enerji Bakanı’nın Pakistan’ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarındaki yeni iş birliği projelerine özellikle vurgu yaptıklarını da belirtti. Ayrıca, Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

FİLİSTİN KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliğinin bölgesel barış ve istikrara önemli katkılar sağladığını dile getirerek, “Pakistan ile hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Pakistan’ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi. Gazze’deki soykırıma karşı en güçlü tepkiyi veren ülkelerden birinin Pakistan olduğunu belirten Erdoğan, “Bugüne kadar Pakistan’la Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu.

Erdoğan, Van-Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, “Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik, şu an itibarıyla tedavileri devam ediyor. Kazazedelerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabbim’den sabır niyaz ediyorum” dedi.

YENİ İŞ BİRLİKLİKLERİNE AÇIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak, “Türk Cumhuriyetleri ile Pakistan olmak üzere, yine bir iş birliği halinde yeni adımlar atmayı da özellikle Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye olarak inşallah, bunun adımlarını da atacağız” ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF’TEN ÖVGÜLER

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Eğer bana büyük bir lideri, iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak olursanız, benim buna cevabım herhangi bir tereddüt olmadan şu olacaktır. Cesur liderlik özelliği ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz ama aynı zamanda halkların kalbini kazanan kişidir” diye konuştu. Şerif, Erdoğan’ın Türk halkını bir araya getirmekteki rolünü ve ülkeyi muhteşem bir geleceğe taşıma çabasını övdü.

Şerif, “Sizin bu yıllar boyunca devam eden mücadeleniz, Türkiye’yi çok sağlam ve son derece güçlü bir ekonomiye dönüştürdü” diyerek, Türk kardeşlerin önemli doğal felaketleri aşma ve kompleks politik mücadelelerde dayanıklılık sergileme konusunda gösterdiği gücü de vurguladı.