Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus için taziyelerini iletti

CUMHURBAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolikler için ruhani lider olan ve Vatikan’ın Devlet Başkanı Papa Franciscus’un vefat haberini duyduğunda üzüntü duyduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Franciscus, farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi” dedi.

Cumhurbaşkanı, müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsı ve milleti adına taziyelerini iletiyor, başsağlığı diliyor. Bu şekilde, Papa Franciscus’un hayatı ve bıraktığı miras hakkında önemli bir vurguda bulunuyor.