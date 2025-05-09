Cumhurbaşkanı Erdoğan Papaya Tebrik Mektubu Gönderdi

SEÇİM SÜRECİ TAMAMLANDI

Vatikan’da seçim süreci tamamlandı. ABD’li kardinal Robert Francis Prevost, 14’üncü Leo ismiyle Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası olarak göreve başladı. Seçimlerin hemen ardından dünyadan farklı ülkelerden yeni Papa’ya tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

TEBRİK MEKTUBU GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo’ya makamına seçilmesi dolayısıyla bir tebrik mektubu gönderdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, ‘Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum’ ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerli bir devlet adamı olan merhum Papa Fransuva’nın, bölgesel ve uluslararası çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün tesis edilmesi için büyük çaba sarf ettiğini ve bu çabalarının tüm dünyanın takdirini topladığını belirtti.

HOŞGÖRÜ VE İNANIŞ

Cumhurbaşkanımız mektubunda, ‘Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğime inanıyorum. Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sona ermesine önemli katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyorum’ ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.” ifadelerini kullandı.