CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Paşinyan’ı kabul etti

GÖRÜŞME DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ağırladı. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İKİLİ İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ DEĞERLENDİRMELER

Erdoğan ve Paşinyan, görüşme sırasında iki tarafın da ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, bölgesel barışın sağlanması için çaba sarf etmenin önemine vurgu yaptılar.

ÖNEMLİ AJANDA KONULARI

Toplantıda, iki ülkenin mevcut sorunlarının yanı sıra gelecekte atılacak adımlara dair planlar da ele alındı. Görüşmenin ardından, farklı alanlarda iş birliğini artırmaya yönelik niyetler açıklandı.