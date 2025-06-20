Haberler

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Paşinyan’ı kabul etti

GÖRÜŞME DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ağırladı. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İKİLİ İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ DEĞERLENDİRMELER

Erdoğan ve Paşinyan, görüşme sırasında iki tarafın da ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, bölgesel barışın sağlanması için çaba sarf etmenin önemine vurgu yaptılar.

ÖNEMLİ AJANDA KONULARI

Toplantıda, iki ülkenin mevcut sorunlarının yanı sıra gelecekte atılacak adımlara dair planlar da ele alındı. Görüşmenin ardından, farklı alanlarda iş birliğini artırmaya yönelik niyetler açıklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnter Miami, Porto’yu 2-1 Yendi. Messi, Frikikten Gol Attı. Ödül Aşamasında Messi Röportaj Vermedi. Yaptırım Olup Olmayacağı Tartışılıyor

Inter Miami, Lionel Messi'nin muhteşem frikik golüyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Ancak Messi, maç sonrasında FIFA'nın röportaj protokolüne uymadı.
Haberler

Ayvacık’ta 30 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 12'si çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalanarak göçmen merkezine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.