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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı kabul etti

ERDOĞAN, PAŞİNYAN’LA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Erdoğan, Paşinyan’ı Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi bir törenle ağırladı.

HEYETLER TAKDİM EDİLDİ

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan, birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşme sürecine geçiş yaptı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın da katıldığı öğrenildi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

İstanbul’da gerçekleşen bu toplantı, Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki ülkenin yetkilileri arasındaki bu tür görüşmeler, bölgesel iş birliği ve barış için gereken bir konu.

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