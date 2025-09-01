Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı kabul etti

ERDOĞAN PAŞİNYAN’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Bu kabulde, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barışa yönelik atılan adımlar çerçevesinde ele alındı.

BARİŞ SÜRECİNE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklemek konusundaki kararlılığına vurgu yaparak, bu sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirildiği belirtildi.

ÇİN’DEN KALICI ÇÖZÜMLERE DOĞRU

Bu görüşme, Türkiye ve Ermenistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Tarafların, bölgedeki kalıcı barış için daha fazla iş birliği yapma kararlılığını sergilediği bu önemli zirve, aynı zamanda uluslararası ilişkilerdeki dinamiklerin de yeniden şekillenmesine katkı sağlıyor.

