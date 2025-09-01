Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı kabul etti

ERDOĞAN, PAŞİNYAN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çin’in Tiencin şehrinde bulunan Erdoğan, zirve kapsamındaki görüşmelerine devam ediyor.

KABULDE DIŞİŞLERİ BAKANLARI DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul etti. Bu önemli görüşmede, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da hazır bulundu. Bu buluşmanın iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.