Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı kabul etti

ERDOĞAN, PAŞİNYAN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çin’in Tiencin şehrinde bulunan Erdoğan, zirve kapsamındaki görüşmelerine devam ediyor.

KABULDE DIŞİŞLERİ BAKANLARI DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul etti. Bu önemli görüşmede, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da hazır bulundu. Bu buluşmanın iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mütevellispor, Rıdvan Türküler ile anlaştı

Mütevellispor, Manisa 1. Amatör Küme'de yeni sezon için teknik direktör Rıdvan Türküler'i göreve getirdi ve sezon planlamalarını hayata geçirdi.
Haberler

Bursa’da Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Şaşırttı

Bursa'da tramvayın arkasında oturan bir çocuk, tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi, kaza olmadan olay sona erdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.