Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı karşıladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAŞİNYAN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı resmi olarak kabul etti. Bu kabul, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen bir törenle başladı.

HEYETLERİN TAKDİMİ VE GÖRÜŞME

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Paşinyan, heyetlerini birbirlerine takdim etti ve bu takdim sonrasında görüşmeye geçtiler. Kabulde ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer alıyor.