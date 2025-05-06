Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurullarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bu başkanvekillerini kabul ettiğini ve yeni üyelerle birlikte kurulların çalışmalarında başarılar dilediğini ifade etti. Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Eğitim ve Öğretim, Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politika, Hukuk, Kültür ve Sanat, Sağlık, Sosyal ve Gençlik, Tarım ve Gıda ile Yerel Yönetimler ve Afet Politika Kurulları başkanvekillerinin kabulde yer aldığını belirten Altun, şu açıklamalarda bulundu:

POLİTİKA KURULLARININ GÖREVLERİ

“Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, politika kurullarının hazırlayacakları rapor ve çalışmaları ile kendilerine destek vermesini beklediklerini, özenli, etkin, güçlü, pratik biçimde yapılacak çalışmaların kendilerine alacakları kararlarda katkı sağlayacağını ifade etmiştir.” Erdoğan, hükümetin icraatlarının ve gelecekteki tasavvurunun milletimize, özellikle genç nesillere yapıcı bir dille aktarılmasının öneminin altını çizdi ve bu konuda politika kurullarının yapacağı çalışmaların gerekliliğini vurguladı.

GELECEK VİZYONU

Erdoğan, politika kurullarından uzun vadeli vizyon ve program hazırlıkları konusunda nitelikli çalışmalar beklediğini belirtti. “2028’de milletin karşısına bu vizyonla çıkılacağını” söyleyen Erdoğan, ülkeyi geleceğe hazırlamak ve yeni nesillere miras kalacak güçlü bir çerçeve oluşturmak için gayret gösterdiklerinin de altını çizdi.