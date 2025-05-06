Cumhurbaşkanı Erdoğan Politika Kurullarını Topladı

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI KABULÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti. Kabul esnasında, Politika Kurullarından uzun vadeli vizyon ve programlar geliştirmeleri konusunda nitelikli çalışmalar yapmalarını beklediğini söyledi. Erdoğan, 2028’de bu vizyonla milletin karşısına çıkılacağını bildirdi. Toplantıya, Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Eğitim ve Öğretim, Ekonomi, Güvenlik ve Dış Politika, Hukuk, Kültür ve Sanat, Sağlık, Sosyal ve Gençlik, Tarım ve Gıda ile Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurullarının başkanvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada, politika kurullarından hazırlayacakları rapor ve çalışmalarla kendilerine destek vermelerini beklediğini aktardı. Kurulların titiz, etkin, güçlü ve pratik çalışmalarının alınacak kararlara önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Hükümetin faaliyetlerinin ve geleceğe dönük vizyonunun, özellikle genç nesillere yapıcı bir üslupla aktarılmasında politika kurullarının kritik görevler üstleneceğini vurguladı. Erdoğan, 2028 seçimlerine yüksek bir hedefle hazırlanmalarının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek ve yeni nesillere miras kalacak nitelikli programlar oluşturulması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede tüm kurullardan uzun vadeli vizyon ve süreklilik arz eden programlar geliştirmeleri konusundaki beklentisini yineledi.