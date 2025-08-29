Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Çin’de

KRİTİK DİPLOMASTİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi sürecini sürdürüyor. Önümüzdeki hafta Şangay İş Birliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’e gidiyor. Bu ziyaretin, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

ÇİN’DE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer liderlerle önemli görüşmeler yapması planlanıyor. Kremlin’den gelen bilgilere göre, bu zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bir araya gelecek. Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, 1 Eylül’de Erdoğan ve Putin’in görüşeceğini açıkladı ve bu görüşmenin detaylarına dikkat çekti.

TOPLANTIDA ELE ALINACAK KONULAR

Çin’deki yüz yüze görüşmede, özellikle Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu görüşme, iki liderin bölgesel meseleler üzerine yapacağı konuşmalar açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca Putin, burada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Modi ile de farklı görüşmeler gerçekleştirecek.

ZİRVE TARİHİ VE KATILIMCILAR

Şangay İş Birliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin’in Tiencin şehrinde gerçekleşecek. Bu önemli zirveye, örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus’un yanı sıra, gözlemci üye Moğolistan’ın liderleri ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.