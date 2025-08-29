Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin İle Görüşecek

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Önümüzdeki hafta, Şangay İş Birliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’e gidecek. Bu zirve kapsamında, liderlerin bir araya gelip çeşitli konuları ele alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin’deki zirve çerçevesinde diğer liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu toplantılarda gündemin ağırlıklı konuları arasında, uluslararası ilişkilerin stratejik durumu yer alacak.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Kremlin’den yapılan resmi bir açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de önümüzdeki hafta Erdoğan ile görüşeceği belirtildi. Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, basın toplantısında bu ikili görüşmenin 1 Eylül’de gerçekleşeceğini duyurdu.

SORUNLAR ELE ALINACAK

Çin’de yapılacak toplantıda, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki güncel gelişmeler gibi meselelerin ele alınacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Putin’in Çin’de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşmek üzere ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ZİRVE TARİHİ VE KATILIMCILAR

Şangay İş Birliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin’in Tiencin şehrinde yapılacak. Zirveye, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan gibi üye ülkelerin liderleri ile birlikte, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmayı planlıyor.