Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÇİN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Şangay İş Birliği Örgütü Zirvesi için Çin’e gidecek.

Zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer liderlerle kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, zirve çerçevesinde önemli temaslar yapılacak.

Kremlin’den yapılan açıklamalara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Erdoğan ile görüşmek üzere Çin’de bir araya geleceği duyuruldu. Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuriy Ushakov, basın toplantısında Erdoğan ve Putin’in 1 Eylül’de görüşeceğini bildirdi.

İki liderin gerçekleştireceği bu yüz yüze görüşmede, özellikle Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelerin masaya yatırılması planlanıyor. Putin, aynı zamanda Çin’de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşmeler yapacak.

Bu yıl 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin’in Tiencin şehrinde yapılacak. Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus gibi üye ülkelerin liderleri katılacak. Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetiyle zirveye iştirak edecek.