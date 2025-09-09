Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabia’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ile Hac ve Umre konuları üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür görüşmelerin önemine vurgu yaptı.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Erdoğan, Hac ve Umre sürecinin daha da iyileştirilmesi için işbirliği fırsatlarına dikkat çekti. Bakan er-Rabia ise iki ülke arasında güçlü bir bağın olduğunu belirtti.

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

