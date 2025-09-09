Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabia’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ile Hac ve Umre konuları üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür görüşmelerin önemine vurgu yaptı.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Erdoğan, Hac ve Umre sürecinin daha da iyileştirilmesi için işbirliği fırsatlarına dikkat çekti. Bakan er-Rabia ise iki ülke arasında güçlü bir bağın olduğunu belirtti.