Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meselelere yönelik konular gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda kaydedilen önemli gelişmelerle ilerlediğini, ayrıca savunma sanayii ve enerji alanındaki iş birliğinin artırılması için yoğun çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINA DEĞİNDİ

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için yürütülen çabaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca Bulgaristan’ın bu meselede benimsediği hassas politikayı dikkatle izlediklerini, Türkiye’nin bölgedeki barışı sağlama amacıyla tarafları İstanbul’da buluşturma çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in yaklaşan doğum gününü de kutladı. Bu jest, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sembolü olarak değerlendiriliyor.