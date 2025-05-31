Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından gelen bilgilere göre, bu görüşmede Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler, ayrıca bölgesel ve küresel meseleler üzerine konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda önemli adımlarla gelişmekte olduğunu belirtti. Savunma sanayisi ve enerji alanındaki işbirliklerinin ilerletilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞ ININ İVME KAZANMASI

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması için yapılan gayretlerin devam ettiğini dile getirdi. Bu süreçte Bulgaristan’ın izlediği hassas politikanın yakından takip edildiğini vurguladı. Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul’da bir araya getirmek için çaba gösterdiğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in yaklaşan doğum gününü de kutladı.