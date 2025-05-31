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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin birçok alanda önemli adımlarla geliştiğini vurguladı. Savunma sanayii ve enerji alanındaki iş birliğinin artırılması için süren çalışmaların önemine değindi.

SAVAŞ VE BARIŞ ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için sürdürülen çabaları dile getirdi. Bulgaristan’ın bu konudaki hassas politikalarının yakından takip edildiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin bölgede barışı tesis etmek amacıyla tarafları İstanbul’da bir araya getirme çabalarına devam ettiğini ifade etti. Görüşmenin sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in yaklaşan doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.

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