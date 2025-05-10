Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Türkiye ile Arnavutluk’un ikili ilişkileri yanında bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’la dostluk ve diyaloğa verdikleri önemi vurgulayarak, “İki ülke arasındaki işbirliği güçlenerek devam edecek” dedi.

ARNavutluk’UN ULUSLARARASI PROFİLİ VE SEÇİMLER

Erdoğan, görüşme esnasında Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvelerinin Arnavutluk’ta yapılmasının, ülkenin uluslararası alanda yükselen profilinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Bu konudaki başarılar için dileklerini iletti. Ayrıca, Arnavutluk’ta pazar günü gerçekleştirilecek parlamentolar seçimlerinin hayırlı olmasını temenni etti.