Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan İftarında Şehit Ailelerini Unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da Ramazan ayının ilk iftarını Çankaya Köşkü’nde şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle gerçekleştirdi. İftarın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

RAMAZAN’I KUTLAYARAK BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sırasında yaptığı konuşmada, “Sizlere en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim sizlere, şehit ailelerine sabrı cemil ihsan etsin.” diyerek, Türkiye’nin şehit aileleriyle gurur duyduğunu yineledi. Şehitlik makamının, Türk inancında en yüce mertepe olduğunu belirten Erdoğan, “Vatanı, milleti, inancı ve istikbali uğruna canını feda etmek; fedakârlığın ve kahramanlığın en ulvî mertebesidir.” ifadesinde bulundu.

DEVLETİMİZİ İŞGAL EDENLERİ YENEMEDİLER

Erdoğan, Türk milletinin tarih boyunca yaşadığı zorluklardan bahsederek, “Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine vatan kılmak için çok çetin sınavlardan geçti. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler.” dedi. Bu bağlamda, terörle mücadelenin 50 yıldır sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Şehitlerimizin bize emanet ettiği değerler vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır.” açıklamasında bulundu.

SAVUNMA SANAYİİMİZ KUVVETLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli savunma sanayisinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaşıldığını belirtti. “Bugün İHA’lar, SİHA’lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin karşılaştığı tehditleri kaynağında etkisiz hale getirdiğini söyleyen Erdoğan, güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetini sınırladığını vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞILDI

Erdoğan, başlatılan Terörsüz Türkiye çalışmasının 16 ayda kayda değer ilerleme kaydettiğini ifade ederek, Türkiye’yi bu musibetten kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti. “86 milyonun emanetini taşıdığımız bilinciyle titiz hareket ediyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı, şehit ailelerine ve gazilere zarar verecek hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceklerini dile getirdi.

SURİYE’DE ANLAŞMA SAĞLANDI

Cumhurbaşkanı, komşu Suriye’deki gelişmelere de değinerek, “Suriye’nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı.” dedi. Bu çalışmaları kazasız belasız gerçekleştirmeyi umut ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.