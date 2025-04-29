Cumhurbaşkanı Erdoğan Romaya Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’daki Temaslarını Tamamlayıp Ankara’ya Döndü

ANLAŞMALARIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ YER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirdiği temasları tamamlayarak, Ankara’ya döndü. Özel uçak “TUR” ile saat 23.15’te Esenboğa Havalimanı’na varan Erdoğan’ı, yetkililer karşıladı.

HEMEN ARDINDAN KABİNE ÜYELERİ DE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Ankara’ya geldi.