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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rüzgar Santrali Açtı

BAĞLANTIYLA AÇILIŞ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen ‘2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ çerçevesinde, Bursa’nın Karacabey ilçesinde Atares-2 Rüzgar Enerji Santrali’nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki yenilenebilir enerji projeleri kapsamında, canlı bağlantılar ile farklı illerdeki açılışlar yapıldı.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Açılış törenine Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve yerel protokol de iştirak etti. Erdoğan’ın konuşmasında, yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine vurgu yapıldı ve bu tür projelerin ülke için sağladığı faydalar dile getirildi.

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