Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yemeğinde Buluştu

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AĞIRLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarıyla birlikte iftar yemeği düzenledi. Bu etkinliğe Düzce’den Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile Hekimi Dr. Melek Keskin ve Ebe Meliha Şenal da katıldı. Her yıl geleneksel olarak kutlanan bu program, sağlık hizmetlerinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

PROGRAMDA KATILIMCILAR YER ALDI

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde “Sağlık İçin Canla Başla” temasıyla gerçekleştirilen bu program, 81 ilin sağlık yöneticileri, hekimler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla zenginleşti. Düzce ilinden, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dr. Melek Keskin ve Ebe Meliha Şenal etkinlikte yer aldı.

TEŞEKKÜR BELGESİ SUNULDU

Programda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce’yi temsilen katılan Dr. Melek Keskin ve Ebe Meliha Şenal’a teşekkür belgeleri takdim etti. Bu tür etkinlikler, sağlık çalışanlarının değerini vurgulamak açısından önem taşıyor.