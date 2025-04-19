Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık dönüşümünü öne çıkardı. Yatırım ve projelerle hizmet artırıldı. “Sağlık için daha fazlasını hedefledik” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. İleri teknolojili her türlü araç gereci ile 23 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyecek seviyedeyiz. Sağlık alanında devrim yaşandı” diye konuştu.

MUHALEFETE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimlerin kesesine gittiği, kimlerin zenginleştiği tek tek deşifre oluyor. Normalde haya duygusu olan birisinin bu yaşananlardan sonra insan içine çıkmaması lazım. Ama bakıyorsunuz ana muhalefetin genel başkanının yüzü kızarması gerekirken, sağa sola siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor” dedi. Açılışta yaptığı konuşmada, hastanenin Bağcılar, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Son 23 yılda sağlık alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada örnek alınan modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimiyle, polikliniğiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili her türlü aracın olduğu bir noktadayız. Elbette kimi yerlerde eksiklikler olabilir ama bu sorunları çözmek için de yoğun şekilde çalışıyoruz” şeklinde ifade etti.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEVRİM

Türkiye’de 23 yılda sağlık hizmetlerinde bir devrim yaşandığını vurgulayan Erdoğan, “Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı bin 547’ye çıkardık. Yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanesi milletimizin hizmetine sunulacak. Hastane yatak kapasitemizi 164 binden 270 bin 511’e yükselttik” dedi.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık tesislerinin imkanlarının iyileştirildiğine dikkat çeken Erdoğan, “Bugün 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi 286’ya çıkardık ve bu yıl 100 yeni merkez açmayı planlıyoruz” dedi.

POLİTİK MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirirken, “Ana muhalefetin genel başkanının yüzü kızarması gerekirken sağa sola siyasi ahlak dersi vermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Bu seviyedeki siyasetin kendilerine hürmetsizlik olarak geldiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme için çaba harcadıklarını ve muhalefetin bu vizyonu anlayamadığını belirtti.

AİLE VE NÜFUS POLİTİKALARI

Cumhurbaşkanı, doğurganlık oranlarının düştüğü bir dönemde, toplumda bu konudaki tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunu ifade etti ve “Toplumu doğru yönlendirmek bizim için bir beka meselesidir” dedi. Bu konudaki tavizsiz duruşlarını koruyacaklarını belirten Erdoğan, sağlık alanında ülkemizin geleceği için gereken adımları atacaklarını açıkladı.