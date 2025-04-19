Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlıkta Devrim Yaptık

23 YILDA YAŞANAN DEVRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılışında önemli açıklamalar yaptı. “Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Rakamlar bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547’ye çıkardık.” dedi. Erdoğan, sağlıkta hangi aşamalara gelindiğini net bir şekilde göstermek için bazı rakamları paylaşacağını da ifade etti.

SAĞLIK YATIRIMLARINDAKİ ARTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanesinin tamamlandığını ve hizmete açıldığını belirtti. Devam eden 11 şehir hastanesinin yapımıyla birlikte, yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanesinin halkın hizmetine sunulacağını iletti. Hastane yatak kapasitesinin 164 binden 270 bin 511’e yükseltildiğini, aynı zamanda 1 milyon 47 bin yeni personel alarak sağlık ordusunun güçlendiğini kaydetti. “Şurası çok önemli, bugün tam 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz.” şeklinde konuştu.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

Erdoğan, koruyucu sağlık hizmetlerinde de önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, “Burada Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin sayısını son 6 ayda açtığımız 24 yeni merkezle 286’ya çıkardık. Bu yıl 16 farklı branşta hizmet veren 100 Sağlıklı Hayat Merkezini daha inşallah devreye alacağız.” dedi. Ayrıca, 81 ilde sağlık okuryazarlığı konusunda eğitimler veren Sağlıklı Hayat Akademisi’nin başlatıldığını da belirtti.

İSTANBUL’DAKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki sağlık yatırımlarına da değindi. 2002 yılında İstanbul’daki kamu hastanelerinin yatak kapasitesinin sadece 19 bin 715 olduğunu ve bu rakamı yüzde 56 oranında artırarak 30 bin 726’ya yükselttiklerini söyledi. Özel ve üniversite hastaneleri dahil toplam yatak sayısını da yüzde 62,3’lük artışla 45 bin 481’e çıkardıklarını aktardı. Ayrıca, 2025 yılı sonunda toplam 10 bin 582 kamu yatağının İstanbul’a kazandırılacağını belirtti.

DAHA FAZLASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık hizmetleri sunarken kimsenin oy rengine bakılmadığını, sürekli olarak daha fazlası için çaba harcandığını vurguladı. “Elhamdülillah, sonuçta sağlık alanında ülkemizi bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştırmayı başardık.” diyerek yapılacak daha çok işin olduğunun altını çizdi. Her alanda hedeflerin büyütülmesi gerektiğini ve dinlenmeden çalışmaya devam edeceklerini ekledi.