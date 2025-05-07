Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakaryalı Koç’la Kıbrıs’ta

KIBRIS ZİYARETİ VE AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok önemli açılış ve etkinlik için gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretinde Sakaryalı iş insanı Faruk Koç’a da yer verdi. Erdoğan, Faruk Koç aracılığı ile Sakarya’ya selamlarını iletti. Kıbrıs programı sırasında yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi açılışlar gerçekleştirilirken, Koç da karşılama heyetinde görev aldı.

TEKNOFEST 2025’E KATILIM

15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkan Vekili olan Faruk Koç, Türkiye’nin gurur projelerinden biri olan TEKNOFEST 2025’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti etabına katıldı. Etkinlikte, devletin zirvesiyle birebir temaslarda bulunma imkanı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sıcak bir diyalog kurarak bir süre sohbet eden Koç, TEKNOFEST final günü BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve eski Başbakan Binali Yıldırım ile de bir araya geldi.

FARUK KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Faruk Koç, program sonrası yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ta barışı, Gazze’de direnişi, dünyada adaleti haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretine eşlik ederek tarihi anlara şahitlik ettik. Rabbim sizi bu milletin başından eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bizzat karşılamak, kendisiyle sohbet etmek ve bu vizyoner organizasyonda yer almak benim için bir ömre bedel. Türkiye Yüzyılı, yalnızca bir siyasi hedef değil; milletimizin, gençliğimizin ve değerlerimizin birleştiği bir medeniyet yolculuğudur. Bu yolculukta yer almak, aynı zamanda milli iradenin sorumluluğunu taşımaktır” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sakarya halkına selamlarını ilettiğini ve Türkiye’nin vizyon projelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.