CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Saldırıları Kınıyoruz

ULUSLARARASI HUKUKA AÇIK İHALE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur” açıklamasında bulundu. Yazılı bir açıklama yapan Erdoğan, “İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır” dedi.

NÜKLEER PROGRAM VE ULUSLARARASI BASKILAR

Cumhurbaşkanı, “İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur” diyerek, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde bu saldırıların gerçekleşmesinin, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini gösterdiğini belirtti. Ayrıca Netanyahu yönetiminin “pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretinde” olduğunu vurguladı.

İSRAİL HAYDUTLUĞUNA DUR DENİLMELİ

“Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir” diyen Erdoğan, Netanyahu ve katliam şebekesinin saldırılarının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak İran’a yönelik düzenlenen saldırıları lanetledi, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve dost İran halkına taziyelerini iletti.