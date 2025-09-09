Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saldırıyı Lanetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Doha’da Hamas müzakere heyetine gerçekleştirdiği saldırıya karşı ilk tepkisini yazılı bir açıklama ile duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadığını ifade eden Erdoğan, “İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum.” dedi.

TÜRKİYE’İN DESTEK MESAJI

Türkiye’nin her zaman Filistin ve Katar’ın yanında olduğunu dile getiren Erdoğan, “Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

PAYLAŞIM İÇERİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sosyal medya platformunda yer aldı.