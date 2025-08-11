Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanal Bahise Eylem Planı Hazırlanıyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geldi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sanal bahis konusuna da değinerek “Bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz” mesajını verdi. “Cumhurbaşkanı yardımcımızın riyasetinde kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor.” ifadesiyle konuya duyduğu hassasiyeti belirtti. Erdoğan’ın açıklamalarından bazı başlıklar ise şöyle:

SANAL BAHİS VE KUMAR BAĞIMLILIĞI ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARA ULAŞTI

Sayın Erdoğan, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte yeni tehditlerin ortaya çıktığını kaydetti. Bağımlılık çeşitlerinin arttığını vurgulayarak, “Son dönemlerde sanal bahis, şans oyunları, kumar bağımlılığı ürkütücü boyutlara ulaşmıştır.” dedi. Erişim kolaylığının ve internetin denetim zorluğunun bu sorunları yaygınlaştırdığını ifade etti. Yeşilay’ın verilerine göre, çevrimiçi kumar ve bahis bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinin önüne geçtiğini belirtti. Bu durumun suç örgütleri için de fayda sağladığına dikkat çekti.

KAPSAMLI EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin bu alandaki kararlılığını vurgulayarak, “Ocakları söndüren, aileleri parçalayan, milli bünyemizi içerden çökerten bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz.” dedi. Hem güvenlik hem de sosyal ve sağlık boyutlarıyla ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı yardımcımızın riyasetinde kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor.” açıklamasında bulundu. Sorunun çok yönlü bir şekilde ele alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital suçlarla mücadelede devlet, sivil toplum ve siyasetin el birliği yapması gerektiğini vurguladı. “Aksi takdirde bunun bedelini toplumca hep beraber öderiz.” uyarısında bulundu. Bu çerçevede atılan adımların, özgürlük bahanesiyle karşı çıkılmaması gerektiğini belirtti. “Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.