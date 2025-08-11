Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanal Bahisle Mücadele Ediyoruz

KABİNE TOPLANTISI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuya değinerek açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan biri de sanal bahis konusuydu. Erdoğan, “Bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz” ifadesiyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, “Cumhurbaşkanı yardımcımızın riyasetinde kapsamlı bir eylem planı hazırlanıyor” diyerek bu konuda atılacak adımları duyurdu.

SANAL BAHİS VE BAĞIMLILIKLARIN ARTAN TEHDİDİ

Erdoğan, dijitalleşmeyle birlikte yeni tehditlerin gün yüzüne çıktığını belirtti. “Son dönemlerde sanal bahis, şans oyunları, kumar bağımlılığı ürkütücü boyutlara ulaşmıştır,” dedi. Ayrıca, internetin erişim kolaylığının bu bağımlılıkların yaygınlaşmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Yeşilay’ın verilerine göre, çevrimiçi kumar ve bahis bağımlılığının diğer bağımlılık türlerini geride bıraktığına dikkat çekti. Bunun yanı sıra suç örgütlerinin bu durumdan ciddi şekilde faydalandığını da ifade etti.

KAPSAMLI EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Hükümetin bu konuda kararlı adımlar atması gerektiğini belirten Erdoğan, “Ocakları söndüren, aileleri parçalayan, milli bünyemizi içerden çökerten bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz,” diye ekledi. Hükümetin, emniyet ve istihbarat birimlerinin yanı sıra yargı ve MASAK başkanlığıyla işbirliği içinde güvenlik boyutunu emniyet altına alacağını da söyledi. Sağlık ve sosyal boyutlara da önem verdiklerini belirterek Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında kapsamlı bir eylem planının hazırlandığını duyurdu.

BU İLLET İÇİN EL ELE VERME ZAMANI

Erdoğan, dijital suçlarla mücadele ederken devletin, sivil toplumun ve siyasetçilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. “Temennimiz dijital suçlarla ilgili attığımız her adıma özgürlük bahanesiyle karşı çıkanların en azından yasa dışı sanal kumar ve bahis musibetiyle mücadelede aynı yanlışa düşmemelidir,” dedi. Aksi taktirde toplumun bu durumun bedelini ödeyeceği uyarısında bulundu. “Rabbim yar ve yardımcımız olsun,” diyerek sözlerini tamamladı.