Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona’yı Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAVARONA YATINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında Savarona yatını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Bu önemli ziyarette Erdoğan’a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki BAY döneminin ardından MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fırat Gül, eksik oyuncuları ve şampiyonluk hedefini değerlendirdi.
Haberler

Samsunspor, Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile oynadığı rövanş maçında 0-0 berabere kalınca toplamda 2-1 elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.