Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona’yı Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAVARONA YATINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında Savarona yatını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Bu önemli ziyarette Erdoğan’a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.