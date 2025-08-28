Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona’yı Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Tersane Komutanlığı’nda Savarona yatını inceledi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.

ZİYARETE KATILAN İSİMLER

Ziyareti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gibi önemli isimler de destekledi.