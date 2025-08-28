Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona’yı ziyaret etti

CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Savarona yatını ziyaret etti. Erdoğan’a, eşinin yanı sıra kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar da eşlik etti. Ziyaret sırasında aileye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.

SOCIAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği ve Savarona ziyareti hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda TEKNOFEST Mavi Vatan’a katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, “Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerimizdeki yansıması olan bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadesine yer verdi. Programın ardından Savarona Yatı’nı yeniden ziyaret ettiklerini belirten Erdoğan, “Tarihimize ve Mavi Vatan’a kazandırılan bu değerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin denizlerdeki gücünün büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.