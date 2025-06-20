Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savaşta Tetiklerden Çekilin!

ERDOĞAN’DAN İSRAİL-İRAN SAVAŞINA UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasında süren savaşta geri dönülmez noktaya gidildiği konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Gazze’de sivilleri hedef alan İsrail’in soykırımın temel sorumlusunu oluşturduğunu belirtti. Özellikle katliamlara sessiz kalanların da suç ortağı olduğunu ifade eden Erdoğan, “Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural, ahlak ve sınır tanımadan aylardır işledikleri zulümler sebebiyle Hitler gibi çağımızın zalimlerinin yanına utançla yazdırmışlardır.” dedi.

GAZZE’DE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sekizinci gününe giren savaşın sivil kayıpları artırmaması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. “Daha fazla sivil kayıplar olmadan, Avrupa ve Asya’yı yıllarca etkileyebilecek korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır.” şeklinde konuştu. Erdoğan, “İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu’nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını savaşın derinleşmesinden değil, tüm bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalıdır.” dedi. Türkiye’nin bu yönde atılacak her adıma destek vereceğini de ekledi.

İSLAM DÜNYASI ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Erdoğan, Türkiye genelinde, özellikle gençler için çok sayıda program düzenleyen forumu teşvik etti. “Doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin’in yiğit gençlerini selamlıyorum.” diyen Erdoğan, Gazze’deki direnişi takdirle karşıladı. İslam dünyasının şu an zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Savaş, çatışma, kaos ve istikrarsızlık bulutları altında kalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN İNGİLİZ PLANLARIMIZI HEDEF ALDIĞINI VURGULADI

Erdoğan, Gazze’deki barbarlıkların niteliklerini de şöyle açıkladı: “Yüzde 80’i enkaz haline gelen işgal altındaki topraklarda, işgal politikasını hiçbir kural ve ilke tanımadan günden güne yaygınlaştırıyorlar.” İnsani yardım girişlerinin engellendiğini söyleyen Erdoğan, “Açlığı silah olarak kullanıyorlar. Yemek kuyruğuna giren insanlar vahşi bir şekilde hedef alınıyor.” ifadelerini kullandı.

SUSANLAR DA SUÇA ORTAK

Erdoğan, Gazze’deki soykırımın ana sorumlusunun Netanyahu hükümeti olduğunu ifade ederken, “Netanyahu ve cinayet şebekesinin katliamlarına ses çıkarmayanlar da bu suçlara ortak olmuşlardır.” dedi. Savaşın bir an önce durması gerektiğini belirten Erdoğan, “Artık bu haydutluk bir an önce son bulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR FİLİSTİN İçin ACIK SES

Erdoğan, barış, diplomasi ve adalet vurgusu yaparak, “Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin daha fazla kaos istemediğini belirterek, her türlü destek ve katkıya hazır olduğunu ifade etti.