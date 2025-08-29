Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayi Hakkında Konuştu

TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİĞİNE KATILIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan programına katıldı. Etkinlikteki konuşmalarında savunma sanayisinin gelişimi üzerine fikirler paylaşan Erdoğan, ardından sahnede ilginç bir ana tanıklık etti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI VE AMİRALERİN MASA TAŞIYOR OLMASI

Erdoğan’ın konuşmasının ardından, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile iki amiral sahneye gelerek masa taşıdı. Bu sırada yaşanan anlar, etkinliği takip eden kameralarca kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntülerin paylaşılması sonrası kullanıcılar arasında farklı yorumlar ortaya çıktı. Bazı kişiler, bakan ve amirallerin masa taşırken görüntülenmesine eleştirilerde bulundu, bazıları da durumun doğal bir akış içinde meydana gelebileceğini savundu.

ERDOĞAN’IN SAVUNMA SANAYİSİNE YAPTIĞI VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinin önemine dikkat çektiği konuşmasında şu sözleri söyledi: “İnancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayisine bakıyor. Savunma sanayii destan yazıyor. Her alanda kelimenin tam anlamıyla destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar. Bundan 100 yıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere inanç aşılamışsa bugün de savunma sanayimiz mazlumlara cesaret veriyor.”