Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Eşini Aradı

CUMHURBAŞKANININ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2007 yılında Şırnak’ta görev yerine giderken tuzaklı mayının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz’ın eşiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Erdoğan, ailenin ve çocuklarının durumunu öğrenmek için Ayşegül Yılmaz ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmesinde şehide Allah’tan bir kez daha rahmet dileyerek, “Sevgili Habib’in özellikle komşusu olacağı için sizler de bir şehit eşi olarak inşallah ebedi alemde sevgili Peygamberimize komşu olacaksınız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ayşegül Yılmaz’a çocuklarının sayısını ve yaşlarını sordu. Yılmaz, çocukları Mehmet’in 22, Ecenur’un ise 18 yaşında olduğunu iletti.

Ayşegül Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2007 yılında Başbakan olarak Hatay’a geldiğinde kendilerini evde ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Aradığınız için çok memnun olduk. Sizin yanınızdayız, dualarımızdasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin,” şeklinde bir konuşma yaptı. Ayrıca Erdoğan, şehidin adını taşıyan lisenin 2010 yılında açılışını yaptığını anımsatarak, tüm aileye selamlarını, sevgilerini ve saygılarını iletti.