“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile Görüşme Gerçekleştirdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki diplomasi trafiğine devam ediyor. Bugün Beştepe’de Senegal Cumhurbaşkanı Faye’yi ağırlıyor. Erdoğan, mevkidaşı Faye’yi resmi bir törenle karşıladı. Faye’nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve Faye, tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra bando iki ülkenin milli marşlarını çalmaya başladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ile askerler de yer aldı ve 21 pare top atışı yapıldı. Faye, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Erdoğan ve Faye, merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde birbirleriyle tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde öncelikle ikili, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. İki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

İKİ ÜLKE ARASINDA DÖRT ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ve heyetine ilk resmi ziyaretleri dolayısıyla hoş geldin dileklerini ilettiği basın toplantısına başladı. İki ülkenin birçok konuda aynı tutumu paylaştığını ifade eden Erdoğan, “İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran muatabakat protokolünü biraz önce imzaladık. Bugünkü temaslarımızda ülkelerimiz arasında yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayii, terörle mücadele, enerji, tarım, şehircilik, kültür ve yüksek öğretim alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldık.” sözlerini kullandı. Bu çerçevede dört anlaşmanın imzalandığını vurgulayan Erdoğan, “Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerimiz sürekli artıyor. Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. İlk aşamada hedefimiz bir milyar dolar. Bu hedefe süratle ulaşma noktasında değerli dostumla hemfikiriz.” diye konuştu.

SENEGAL’DEKİ YATIRIMLARIN DEĞERİ 3 MİLYAR DOLARI BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım fırsatlarına değinerek, “Türk şirketlerinin Senegal’deki yatırımlarının ve üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam değeri 3 milyar doları buldu. Bu durumdan ülkelerimiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Firmalarımıza Senegal’deki fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz.” açıklamalarında bulundu. İstanbul’da yarın Türkiye-Senegal İş Forumu düzenleneceğini vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki dönemde de Karma Ekonomik İşbirliği Toplantısı’nın yapılacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Görüşmelerimizde Senegal hükümetinin açıkladığı Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Programı da gündeme geldi. Türkiye olarak bu alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Bugün ayrıca güvenlik, savunma sanayii ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal makamlarına teşekkür ederek, “Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemizde verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğinden şüphe duymuyorum.” ifadesini kullandı.

SAHEL BÖLGESİ VE FİLİSTİN MESELESİ

Görüşmede, Sahel bölgesi ve Filistin’de yaşanan gelişmelere de değinildi. Erdoğan, “Sahel bölgesinde güvenlik sağlanmadan Afrika kıtasında güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağına ilişkin müşterek tutumumuzu kayda geçirdik.” dedi. Filistin konusunda atılabilecek ortak adımların da değerlendirildiğini belirten Erdoğan, “İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırımı karşısında atılabilecek adımları konuştuk. Senegal’in 1975 yılından bu yana BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi’nin başkanlığını yürütmesini takdirle karşılıyoruz.” şeklinde konuştu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VE İSRAİL SOYKIRIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’in iki devletli çözüm tutumunun takdir edildiğini aktararak, “Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı kardeşlik ve insani vazifemiz olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Faye, başkentteki ziyaretleri sırasında Anıtkabir’i de ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Faye, saygı duruşunun ardından fotoğraf çektirip Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.