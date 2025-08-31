Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif’i kabul etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak için Çin’in Tiencin kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında temaslarına devam ediyor. Konakladığı otelde Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul eden Erdoğan, ikili görüşmenin detaylarını paylaştı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Pakistan’ın birçok alanda, özellikle ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik konularında işbirliğini artırmak için çabaladıklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiğini, bu konuda sergilemiş oldukları dayanışmayı takdir ettiklerini de sözlerine ekledi.

GAZZE KONUSUNDA ORTAK DURUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki soykırım politikalarını genişletme çabasına dikkat çekti ve Türkiye’nin bu duruma karşı Pakistan ile aynı tutum içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, Pakistan ile eş güdüm halinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Suriye’nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Suriye’yi karıştırmaya yönelik her türlü eylem ve yaklaşımın karşısında duracaklarının altını çizdi.

KABULDE BULUNAN İSİMLER

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.