Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif’i kabul etti

ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF’İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Bu önemli girişimde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler üzerinde duruldu ve bölgesel ile küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan ve Başbakan Şerif, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikirlerini paylaştı. Toplantıda ele alınan konular arasında, ikili işbirliğinin artırılması ve bölgedeki istikrarı sağlamak için atılacak adımlar yer aldı. Bu görüşmeler, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde önemli sonuçlar doğurabiliyor.

Samsun’da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçide hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameraları sayesinde daha önce 14 kez aynı dükkandan eşya çaldığı tespit edilerek yakalandı.
Mardin’de 50 Yıl Sonra Karşılaştılar

Mardin'de, çocukluk arkadaşları Orhan ve Ethem, 50 yıl aradan sonra karşılaşarak eski günleri hatırladı. Birlikte büyüyen ikili, iş hayatında yollarını kaybetmişti.

