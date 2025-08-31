Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

ŞANGHAİ İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİNE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin kentine geldi. Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından sıcak bir karşılamaya tabi tutuldu. Yoğun diplomatik görüşmeler yapması beklenen Erdoğan, ilk önemli görüşmesini gerçekleştirdi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME REALİZE OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde el sıkışarak medya için poz verdiler. Ayrıca, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Şanghay İşbirliği Örgütü ilişkileri ve bölgesel ile küresel gelişmeler hakkında sohbet edildiği bilgisi paylaşıldı.

PUTİN İLE DE GÖRÜŞMELER OLACAK

Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de Erdoğan’ın bireysel bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.