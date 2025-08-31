Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİN’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin kentine adım attı. Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik çalışanları tarafından görkemli bir şekilde karşılandı. Erdoğan’ın burada çeşitli diplomatik görüşmeler yapması bekleniyor ve ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’in Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi. Görüşme sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Şanghay İşbirliği Örgütü ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geldiği ifade edildi.

Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan’ın da bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu. Bu görüşme, zirvenin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hasan Sultanoğlu ve eşi Nadide, ikizleri ile kardeşi toprağa verildi. Düğün yolunda kaza yaşandı.
Engelli Asansörü Düştü: 1 Ölü

Batman'da bir apartman dışındaki engelli asansörü düşerek 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu'nun ölümüne neden oldu.

