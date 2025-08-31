Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi ile görüştü

ERDOĞAN’IN ÇİN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak amacıyla bir araya geldi. Zirve süresince gerçekleştireceği temaslarına başlamış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk görüşmesini Tiencin Konukevi’nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptı.

GÖRÜŞMEDE YER ALAN İSİMLER

Bu önemli görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da katıldı.