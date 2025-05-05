Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Akçıl’ı destekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Türk Kızılay Genel Kurulu’nda, ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Kızılay için yazdığı şarkıyı ilk kez sahneye taşıdı. Sinan Akçıl’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da eşlik etti.

ŞARKININ SÖZLERİ

Şarkının sözleri ise şu şekilde: “Biz buradayız korkma çare çok, Uzat elini Kızılay senin yanında hep, Yalnız bırakmaz ki, Sen sıcacık yuva ararsın bizde oluruz, Sen zor durumda kalsan korkma gelir buluruz, Türkiye’nin hep gururu, Gazze’deki çocuğun umudu, Kızılay garibin yurdu, Bir çorba birçok da duygu, Kızılayım sen hiç değişmezsin, Kötü günlerin dostu, Amacı hep aynı teşekkürler, Sen geldin ve burada acı durdu.”

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhuriyet Ortaokulu’nda Robotik Kodlama Sınıfı Açıldı

Türkeli ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu, öğrencilere robotik kodlama eğitimi vermek amacıyla yeni bir sınıf açtı.
Haberler

Mardin’de Sağanak Yağmur Zor Anlar Yaşatıyor

Mardin’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. Uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı yollar suyla kaplandı. Yetkililer, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.