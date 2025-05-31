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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Lideriyle Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler gündeme geldi.

DEMOKRASİYE DESTEK

Görüşme sırasında Erdoğan, Türkiye’nin Somali’nin demokrasi odaklı kalkınma vizyonuna tam destek verdiğini vurguladı. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında Somali’ye sağlanan desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.

ENERJİ VE BALIKÇILIKTA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve balıkçılık alanlarındaki iş birliğinin devam edeceğini ve bu alanlardaki dayanışmanın umut vadettiğini kaydetti. Görüşme sonunda Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’a yaklaşan Kurban Bayramı için tebriklerini iletti.

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