Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ve Bulgaristan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler yer aldı. Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Somali’nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek verdiğini, terörle mücadelede Somali’ye sunulan desteğin artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanındaki işbirliğinin süreceğini vurgulayan Erdoğan, bu alanlardaki dayanışmanın umut verdiğini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud’u yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye-Bulgaristan İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonrasında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular gündeme geldi. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda kaydedilen önemli ilerlemelerle geliştiğini, savunma sanayi ve enerji alanındaki işbirliklerinin daha da ileri götürülmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermesi için gösterilen çabaların devam ettiğini, Bulgaristan’ın bu süreçte izlediği dikkatli siyaseti yakından takip ettiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak için tarafları İstanbul’da bir araya getirmek adına yürütülen çalışmalara da vurgu yaptı. Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in yaklaşan doğum gününü kutladı.