Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ve Bulgaristan’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel ile küresel meseleler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Somali’nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna verdiği desteği vurgularken, terörle mücadelede Somali’ye sunulan desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının süreceğini ifade eden Erdoğan, bu işbirliğinin umut verdiğini söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud’un yaklaşan Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Türkiye-Bulgaristan İlişkileri Üzerine Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel ile küresel konular masaya yatırıldı. Erdoğan, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda atılan önemli adımlarla ilerlediğini belirtirken, savunma sanayii ve enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için sürdürdükleri gayretlerin devam ettiğini, Bulgaristan’ın bu konudaki hassas politikalarını izlediklerini, Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak adına tarafları İstanbul’da bir araya getirme çabalarında bulunduğunu dile getirdi. Görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in yaklaşan doğum gününü de kutladı.