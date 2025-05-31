Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’yi tebrik etti

ERDOĞAN SOMALİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin demokrasi yoluyla kalkınma hedefine destek verdiği ve terörle mücadeledeki katkılarının artarak devam edeceği vurgulandı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Mahmud arasında Türkiye-Somali ikili ilişkileri ve bölgesel ile küresel konularla ilgili çeşitli meselelerin ele alındığı ifade edildi. Erdoğan, Türkiye’nin Somali ile olan enerji ve balıkçılık alanlarındaki iş birliğinin sürekliliğinin önemine dikkat çekti ve bu alanlarda yeni fırsatların doğduğunu belirtti.

KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI

Ayrıca Erdoğan, görüşme sırasında Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’a yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tebriklerini iletti. Bu durum, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin pekişmesine katkı sağlıyor.