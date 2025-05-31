Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’yi tebrik etti

TÜRKİYE VE SOMALİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler detaylı bir şekilde ele alındı.

DEMOKRASİ VE TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Somali’nin demokrasi aracılığıyla kalkınma hedeflerine destek sağladığını belirtti. Ayrıca, terörle mücadelede Somali’ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti.

ENERJİ VE BALIKÇILIK ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ

Erdoğan, Türkiye’nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini vurguladı. Bu alanlardaki işbirliğinin umut vaat ettiğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un yaklaşan Kurban Bayramı’nı da kutladı.