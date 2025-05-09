Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sorumlu Siyaset Çağrısı Yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MUHALEFETE DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 28’inci Olağan Genel Kurulu’nda muhalefet aktörlerine seslendi. Erdoğan, “Buradan herkesi, özellikle de muhalefet aktörlerini aklıselime, sükunete, sorumlu bir dille siyaset yapmaya davet ediyorum. Türkiye’nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin iç dinamiklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, MÜSİAD’ın 1990 yılından bu yana Türk ekonomisinin büyümesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Erdoğan, “35 yıldır duruşunuzu ve samimiyetinizi muhafaza ettiniz. Kazanırken çalışanlarınızdan millete kazandırmayı hiçbir zaman ihmal etmediniz” diyerek MÜSİAD’a teşekkür etti. Türk demokrasisi ve ekonomik başarılarda MÜSİAD’ın önemli bir rolü olduğunu ifade etti. “Bundan sonra da her oyunu bozacak, her engeli aşacağız” şeklinde konuştu.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ BELİRSİZLİKLER

Cumhurbaşkanı, Covid-19 pandemisinin sağlık boyutunun geride kalmasına rağmen, küresel ekonomik etkilerinin devam ettiğini ifade etti. Artan korumacılık politikalarının ticarette etkili olduğunu, enflasyonun ise hala küresel bir sorun teşkil ettiğini belirtti. “Küresel ekonomi fırtınalı bir denizde ilerlemeye çalışıyor” diyen Erdoğan, hükümet olarak her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalıştıklarını vurguladı.

Son iki yılda uygulanan istikrar ve reform programı ile birlikte ekonomik temellerin güçlendiğini ifade eden Erdoğan, “Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan’da en düşük seviyeye ulaştık” dedi. İşsizlik oranının düşüş gösterdiğini de belirtirken, “İstihdamda tarihi seviyelerdeyiz” ifadelerini kullandı. Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Devletin görevi vergisini düzgün ödeyeni korumaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin siyaseti yıkıcı bir anlayışla yürütme isteğinin büyük bir sorun oluşturduğunu belirtti. “Bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı, kendi ülkesini yabancı basına şikayet ediyor” diyerek eleştirilerini dile getirdi. CHP’nin normalleşmesi gerektiğini ve ülkenin gerçek gündemine dönmesi gerektiğini kaydetti. Tüm kesimlerin aklı selimle siyaset yapması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kutuplaşmaya değil, bir araya gelmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Bölgemizde ve dünyada tansiyon bu kadar yükselmişken, yangına körükle gitme yanlışından bir an önce dönülmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 86 milyonluk potansiyelinin müştereklerde buluşması gerektiğini sözlerine ekledi.