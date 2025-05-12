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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suç İşleyenlerin Tepelerine Binmeye Devam Edeceğiz.”

ERDOĞAN’DAN SUÇLULARA MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suç işleyenler ve yasaya karşı kibirlenenler hakkında sert mesajlar verdi. “Suç işleyenlerin, suçta kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz” dedi. Bu açıklama, adaletin sağlanması ve suçlularla mücadele konusundaki kararlılıklarını vurguluyor.

ADALET VURGUSU

Erdoğan, toplumun huzuru için suçla etkin mücadele edeceklerini belirtiyor. Yasa dışı faaliyetlerde bulunanların, devlet otoritesine karşı gelerek kendilerini üstün gördüklerini ifade ediyor. Böyle bir tutumun kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, yetkililerin bu konudaki kararlılığını sürdüreceklerini dile getiriyor.

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